Более 100 млн вызовов приняли операторы системы-112 Подмосковья за 10 лет

1 июня 2025 года система-112 Московской области отмечает 10-летний юбилей. За это время операторы приняли и обработали более 100 миллионов вызовов, став надежной опорой для жителей и гостей Подмосковья в экстренных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Система-112 Московской области — одна из самых масштабных на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано около четырех тысяч специалистов, которые круглосуточно принимает, обрабатывают и организуют экстренное реагирование на происшествия.

Куда чаще всего обращаются жители и гости Подмосковья? Лидирует служба скорой медицинской помощи — более 26 млн вызовов было адресовано медикам. Полиция и ГИБДД занимают второе место — более 9 млн обращений. Важно отметить и вклад службы пожарной охраны, на которую за почти 10 лет работы Системы-112 было направлено около миллиона вызовов.

Служба спасения Московской области обеспечивает почти 100% прием вызовов экстренных служб в регионе, координирует работу спасателей, пожарных, медиков и других специалистов, что позволяет значительно сократить время реагирования на происшествия.

Система-112 Подмосковья доступна для каждого человека, ведь обратиться за помощью можно по телефону «112» (даже при отсутствии средств на счете), через мобильное приложение «112 МО», SMS-сообщением, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и с помощью чат-бота в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.