Более 100 млн рублей поступило в бюджет Подмосковья от перераспределения земель

Муниципальные земельные инспекторы продолжают работу по устранению самовольного занятия территорий из земель неразграниченной государственной и муниципальной собственности. Из запланированных 5 436 земельных участков, на которых выявлен самозахват, уже устранено 3 368 нарушений и большая часть из них — путем перераспределения. В результате данной процедуры в бюджет Подмосковья поступило 102 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Ситуация, когда площадь по забору больше, чем по документам, — довольно распространенная. Это однозначно нарушение, за которое можно получить предписание об устранении, а затем и штраф. Но исправить все можно, для этого есть два варианта: посредством переноса забора или иного строения, либо путем узаконивания самозахвата, с помощью перераспределения», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Услуга по перераспределению земельных участков предоставляется в два этапа: сначала необходимо образовать земельный участок, для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории; далее органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают схему расположения земельного участка соответствующим постановлением.

После того, как вновь образованный участок поставлен на кадастровый учет в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении. Соглашение подлежит обязательной государственной регистрации.

Услуга по перераспределению земельных участков оптимизирована: для заключения соглашения подавать заявление не нужно. После того, как новый земельный участок появляется на публичной кадастровой карте и рассчитывается его кадастровая стоимость, система автоматически формирует заявление на заключение соглашения. Об этом заявитель получает информацию при подаче заявления еще на первом этапе.

Лидерами по устранению самозахвата с начала года стали: Богородский округ, где устранена самовольно занятая территория на 144 земельных участках, Подольск — на 113 участках и в Кашире самозахват ликвидирован на 101 участке.

По каждому случаю самовольного занятия проводится работа с собственниками земельных участков, направляются информационные письма, содержащие порядок устранения самозахвата.

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