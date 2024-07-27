Более 100 мешков с мусором собрали в ходе акции «Чистый лес» в Сергиево-Посадском округе

Лесной массив за СНТ «Энергетик» недалеко от Загорского моря совместными усилиями убирали волонтеры «Молодой гвардии Единой России», работники «Мособллеса», сотрудники администрации и неравнодушные жители. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего общими усилиями было собрано около 100 мешков мусора. Очень большое количество бутылок и битого стекла, которые выбрасывают жители. Особое внимание было уделено старым деревьям — их убрали в распилили. Планируется, что такие экологические акции будут проходить регулярно.

Акция «Чистый лес» состоялась в Сергиево-Посадском округе во второй раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.