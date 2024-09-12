сегодня в 15:25

Более 100 коробок с книгами и канцелярией отправили из Солнечногорска на Донбасс

Очередную гуманитарную помощь отправили в реабилитационные центры и центры поддержки семей в Луганской Народной Республике из Солнечногорска. В 100 коробок поместили все необходимое для работы учреждений: канцелярские наборы, развивающие игры, книги, тетради и многое другое. Их доставляют в направлении городов Кременная и Рубежное. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В сборе принимали участие администрация округа, волонтерское движение «Женский эскадрон», предприниматели и местные добровольцы.

«Отправка происходит постоянно, этот процесс не прекращается. Поддержка нужна всем: нашим военным и мирным жителям, которые находятся в непростой ситуации. Следующая поездка планируется через неделю», — рассказал замглавы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Помочь жителям присоединившихся территорий может каждый, обратившись в центр поддержки участников СВО и их семей (ул. Красная, д. 120, каб. 308) и волонтерские организации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.