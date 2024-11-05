Более 100 фильмов сняли в лесах Подмосковья в 2024 году

Леса — место притяжения отечественных кинематографистов, снимающих фильмы в разнообразных жанрах. С начала года не территории подмосковного лесного фонда проходили съемки более чем 100 кинокартин и сериалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Излюбленным местом съемок в Московской области в этом году стало Подольское лесничество, здесь фраза «Мотор!» под киношные хлопушки с разными названиями звучала 45 раз. Вторым в кинорейтинге стало Дмитровское лесничество — его леса стали декорациями для 14 картин. Истринский филиал был в кадре не менее 12 раз, а Звенигородский и Ногинский — 8 и 6 соответственно.

В лесах Московской области снимали потенциальный блокбастер «Непослушник 3», продолжали съемки излюбленных сериалов «След» и «Балабол».

Исторические драмы представляли венценосные особы — «Князь Андрей» и «Княгиня Ольга».

Еще из интересного: в подмосковных лесах «Баба Яга спасает новый год» и появились странные «Птиц», «Зорро в России/Дубровский» и «Лысый нянь».

Лесничие подведомственных Комлесхозу филиалов ГКУ МО «Мособллес» внимательно следят за соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. А съемочные группы бережно относятся к лесу — убирают после себя места съемок и прилегающие территории от мусора.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.