Более 100 детей из детского сада коррекционного типа получат новогодние подарки

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая реализуется на территории Подмосковья уже более 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства;

Так, в этом году свыше 100 детей из детского сада коррекционного типа «Росинка» в Щелково и Фрязино получат подарки к Новому году, о которых просят в письмах Деду Морозу.

Инспекторы ведомства каждый год не остаются в стороне от чудес на Рождество. Сегодня под волшебной елкой уже оказались интерактивные игрушки и детская музыкальная энциклопедия.

Принять участие в доброй инициативе может каждый желающий.

Достаточно приехать к елке, при помощи волонтеров выбрать елочную игрушку с ветки, в котором ребенок изложил свою мечту, и исполнить заветное пожелание.

В городском округе Щелково новогодняя акция проводится в двух пунктах:

гранд плаза ТЦ (Фряновское шоссе, 1) — елка установлена на первом этаже за лифтом

гранд плаза гуманитарный штаб (Фряновское шоссе, 1) — елка установлена внутри волонтерского штаба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.