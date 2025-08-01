Более 100 аварийных деревьев спилили в Жуковском за две недели

В Жуковском проводятся ежедневные работы по ликвидации сухостойных деревьев, опиловке сухих веток, подрезка кустарников и покос травы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы выполняет МБУ «Городское хозяйство». На этой неделе — с 28 июля по 1 августа — работы проводились на улицах Ломоносова, Жуковского, Дугина, Чапаева, Магистральная, Лацкова, Гарнаева, Гагарина, Семашко, Спасателей, Серова, Дзержинского.

Помимо этого, сухостойные деревья были удалены в лесу у станции «Отдых». На данной территории помощь в ликвидации аварийных деревьев МБУ «Городское хозяйство» оказали спасатели ПСО МУ «ЖАСО».

Всего с 21 июля по 1 августа в Жуковском было ликвидировано около 100 аварийных деревьев.

20 июля в Жуковском в результате непогоды повалило ряд деревьев. В их числе дерево у дома № 9 по улице Маяковского. На место оперативно прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда, которые, распилили упавшее дерево и очистили проезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.