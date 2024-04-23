Более 10 тыс куб метров мусора вывезли с начала месяца в Королеве

Более 10 тысяч кубометров мусора вывезли с начала месяца чистоты и благоустройства в Королеве, передает пресс-служба администрации городского округа.

Весенняя уборка и благоустройство проходит с 1 апреля на всех городских территориях — это 369 дворов, 28 парков, скверов и общественных пространств, 527 дорог, 133 тротуара, а также у объектов культуры, спорта, здравоохранения и торговли.

Работы включают генеральную уборку дворов и подъездов, дорог, тротуаров и обочин, приведение в порядок контейнерных площадок, ремонт и покраску малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, урн и лавочек, мойку дорожных знаков, ограждений и остановочных павильонов, ямочный ремонт асфальтового покрытия и не только. Особое внимание уделено общественным пространствам, а также памятным местам города.

В наведении порядка принимают участие 22 управляющие организации, 34 ТСЖ и ЖСК, 33 СНТ и ДНТ, 6 городских предприятий, 135 единиц уборочной техники и более 500 дворников.

С начала месяца с городских территорий вывезли уже свыше 10 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 50 граффити, покрасили более 85% всех малых архитектурных форм и знаков.

Работа продолжается. Месяц чистоты и благоустройства завершится масштабным субботником, который пройдет 27 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.