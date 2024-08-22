Более 10 тыс ям отремонтировали в Подмосковье за неделю

В Московской области ликвидировали более 10,7 тыс. дефектов покрытия на дорогах. При этом за последние сутки устранили порядка 1,5 тыс. ям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали почти 4 тыс. дефектов покрытия. А наибольший объем работ провели на муниципальных дорогах в Балашихе, Химках и Домодедове.

На региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» ликвидировали около 7 тыс. ям, а наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В рамках летнего содержания ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.