Более 10 тыс гостей привлекли на фестивале «Авиационное Монино»

Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» организовали мастер-классы, где любой желающий мог научиться плетению маскировочных сетей, изготовлению сухого душа и разбору оружия, передает пресс-служба партии.

Мероприятие стало настоящим праздником для всех, кто увлечен авиацией, историей и военно-патриотическим воспитанием.

Особый интерес вызвал мастер-класс по разбору различного вида оружия, который провело военно-патриотическое объединение «Штурмовик» во главе с участником СВО, кавалером Ордена Мужества и местным координатором партийного проекта «Историческая память» Виктором Дядюрой.

«Работа военно-патриотического объединения „Штурмовик“ ведется в тесном сотрудничестве с партией „Единая Россия“. Мы видим реальную поддержку наших инициатив. Сегодня совместно организовали точку на фестивале в Монино. Каждый смог внести свой вклад в помощь нашим парням», — рассказал Виктор.

Отдельную благодарность организаторам выразили гости фестиваля.

«Отличный музей! Давно планировали сюда попасть, чтобы показать детям военную технику и авиацию. Очень важно, чтобы они знали историю своей страны и видели своими глазами, как развивалась наша отечественная техника», — отметила гостья фестиваля Марина Шуликина.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны авиации, Великой Отечественной войны и специальной военной операции, которые поделились своими воспоминаниями и опытом с молодым поколением.

Гости фестиваля смогли не только увидеть легендарные самолеты и вертолеты, но и почувствовать себя пилотами, попробовав свои силы на авиатренажерах Ми-2 и Cessna. Посетителям предоставили возможностьпосмотреть кабины легендарных машин авиации. Кроме того, на фестивале проходил мастер-класс по тактической доврачебной медицинской помощи и работала зона полевой кухни, где все желающие смогли подкрепиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.