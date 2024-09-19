Более 10 тыс детей прошли реабилитацию в соцучреждениях Подмосковья

В Подмосковье свыше 30 комплексных центров социального обслуживания и семейных центров, где ежедневно получают помощь дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети у которых есть даже незначительные нарушения развития. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Мы уделяем большое внимание развитию как медицинской, так и социальной реабилитация детей. Только с начала года в наших соц. центрах получили помощь более 10 тысяч детей — это и ранняя помощь новорожденным, а также реабилитация детей-инвалидов. Главное конечно — это наши кадры: реабилитологи, логопеды, педиатры. Они внедряют все больше инновационных методов и способов реабилитации, что позволяет совершенствовать систему в целом и достигать лучших результатов в каждом конкретном случае», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что в каждом округе региона дети, имеющие ограничения здоровья и развития, получают комплексную помощь. Программа реабилитации подбирается индивидуально, с учетом особенностей каждого ребенка, стремясь создавать максимально комфортные условия для обучения и развития, интегрируя детей в общество и помогая им раскрыть свой потенциал. Также важна и ранняя диагностика нарушений, ведь она дает специалистам преимущество для успешной коррекционной работы. Именно поэтому в регионе запустили проект «Ранняя помощь», позволяющий выявить проблему и оперативно начать курс реабилитации.

Самыми любимыми реабилитационными методами у детей являются занятия с животными — это иппотерапия с лошадьми, канистерапия с собаками. Общение с животными доставляет детям массу положительных и приятных эмоций, а также гармонично сочетает телесно-ориентированные и когнитивные приемы воздействия на психику ребят.

В среднем курс реабилитации длится 21 день. Но каждый специалист внимательно смотрит ребенка и отслеживает его динамику, при необходимости курс повторяют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.