Более 10 новых спортивных объектов начали строить в Подмосковье в этом году

Главгосстройнадзор рассказал, в каких муниципалитетах Подмосковья ждать новые спортивные объекты в ближайшее время. С января по сентябрь 2025 года в Московской области стартовало строительство 11 новых спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Рекордсмен по числу новых спортивных объектов — городской округ Долгопрудный. Здесь идут работы по возведению двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, кроме того, начато строительство нового Дворца спорта.

Новые ФОКи с бассейнами начали возводить также в Одинцово — тут появится два таких объекта, Люберцах, Кашире и Черноголовке. Для мытищинцев возводят новый Дворец спорта, а в Щелково — начали строить бассейн.

За строгим соответствием объектов проектам следят инспекторы Главгосстройнадзора. Они проводят все необходимые контрольно-надзорные мероприятия, а также консультируют застройщиков в ходе профилактических визитов, страхуя от ошибок и переделок.

Реконструкция спортобъектов также проходит под надзором ведомства. Так, инспекторы следят за обновлением стадиона «Русич» в Орехово-Зуевском городском округе и капитальной переделкой стадиона «Спартак» в Можайском муниципальном округе, которые были начаты также в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.