Более 10 новогодних елей установят в Егорьевске в этом году

В Егорьевске продолжается украшение общественных пространств — 1 декабря стартует зимний сезон. Сегодня, 19 ноября, новогодняя ель появилась на главной городской площади, ранее их установили в парке «200 лет Егорьевску» и парке «Пегас». Всего в городских парках поставят 7 новогодних елей, еще 3 дерева разместят на бульваре Ларюшина, площади Александра Невского, а также на площади у обновленного отдела истории Егорьевского музея. Нарядят праздничных красавиц и в сельских населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо этого, общественные пространства украсит иллюминация. В главном парке уже установили заветные цифры нового года — 2026. Традиционно, эта локация становится одним из любимых мест для праздничных фотографий егорьевцев, а проходя по дорожке через цифру «0», многие загадывают новогодние желания. Елки расположатся не только на улице, но и в помещениях, например — в Резиденциях Деда Мороза, их уже начали готовить в парке «200 лет Егорьевску» и парке «Пегас». Напомним, в прошлом году эти парки получили знаки качества «Дед Мороз рекомендует».

Также в парках приступили к брендированию пространств в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.