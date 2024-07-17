Более 10 мешков вторсырья собрали жители Подмосковья на экологической акции

В рамках Сырного трейла, организованного подмосковным фермером на Истринской сыроварне, экоактивисты провели акцию по сбору отходов. Было собрано более 10 мешков вторичного сырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что в регионе должно быть грамотное обращение с отходами и отсутствие проблем с их вывозом.

Участие в мероприятии приняли более 1 тыс. человек. Каждый желающий смог разумно распорядиться своими чистыми отходами, сдав их на переработку.

Так, было собрано 6 мешков бутылок, 2 мешка картона, 2 мешка мягкого пластика, 1 мешок стекла и 1 баклажка крышек.

Посетителям экологической акции рассказали о пользе внедрения экологических привычек в свою жизнь с целью сохранения окружающей среды в ее первозданном облике.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.