Более 10 кг пряжи передали представители текстильной фабрики Люберец волонтерам

Сторонники «Единой России» провели встречу с представителями фабрики «Пехорский текстиль» в Люберцах. Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец

«В рамках партпроекта посетили люберецкую фабрику «Пехорский текстиль», где встретились с Еленой Шапеевой — коммерческим директором предприятия. Обсудили с ней вопросы, связанные с оказанием помощи участникам СВО, проведением профориентационных экскурсий для школьников и студентов учебных учреждений Люберец, меры поддержки бизнесу», — рассказала председатель местного Совета сторонников «Единой России», муниципальный координатор проекта «Предпринимательство» Елена Верховых.

Она добавила, что в рамках встречи работники фабрики передали более 10 кг специальной пряжи, из которой люберецкие волонтеры свяжут теплые носки для бойцов СВО.

Ранее в Люберцах прошла профориентационная экскурсия для молодежи. Ее организовали управляющие компании муниципалитета совместно с активом «Единой России». Приглашенным спикером выступила региональный координатор проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», председатель общественного совета партийного проекта «Жители МКД» в Московской области Наталья Абросимова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.