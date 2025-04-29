Более 1 тысячи идей поступило на форум «Сильные идеи» по кадровой теме

Россиян приглашают к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени». Они могут продемонстрировать свои проекты в том числе на тему кадровой политики, сообщаются в Telegram-канале мероприятия.

Одним из направлений форума стала «Национальная кадровая инициатива». Россиянам предлагают представить свои проекты, благодаря которым может быть создана целостная экосистема подготовки кадров. На форум уже поступило больше 1 тыс. идей по этому направлению.

Участники форума смогут представить свои решения в таких темах, как профессии будущего и программы подготовки, профориентация через игры и VR, переподготовка педагогов для работы с новыми технологиями и т. д.

«На предыдущих форумах в кадровом треке подавалось много интересных проектов, лучшие из них не просто вошли в топ-100 или были озвучены руководству страны — они получили реальную поддержку и масштабирование», — сказал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Заявку на участие в форуме можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая.

Форум «Сильные идеи для нового времени» — это уникальный шанс для каждого жителя РФ предложить свою идею для позитивных изменений в стране и реализовать ее на практике. Цель этого ежегодного мероприятия — организовать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие России.

В этом году пять номинаций: «Национальная социальная инициатива», «Национальная предпринимательская инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая и климатическая инициатива». Форум состоится 15–16 июля в Москве.