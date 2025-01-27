Более 1 тыс звонков обработали операторы системы-112 в Рузском округе

С 20 по 26 января операторы системы-112 Рузского муниципального округа отработали 1 119 звонков. В ЕДДС поступил 210 звонков от граждан (предоставление справочной информации, вопросы отсутствия уличного освещения, плохого состояния дорог, бездомных собак и другое). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В их числе — вызовы, требующие реагирования, — 634: пожарная служба — 7; служба полиции и Госавтоинспекции — 107; служба скорой медицинской помощи — 437; центр мемориальных услуг — 10; аварийная газовая служба — 61; направленные в соседние регионы — 12. Вызовы, не требующие реагирования, — 485 (хулиганские, автодозвон, справочные, детская шалость, бессимочные и прочие).

Зарегистрировано 173 отключения коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, газоснабжения, отопления, плановые работы).

Всего операторы системы-112 и диспетчеры ЕДДС Рузского муниципального округа отработали 1 329 звонков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.