Более 1 тыс заявок на регистрацию соцпредприятия зафиксировали в Подмосковье в 2025 г

С начала года на портал госуслуг Подмосковья поступило более 1 тыс. заявок на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в Реестр социальных предприятий Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Решение поступит в личный кабинет заявителя.

Статус соцпредприятия необходимо подтверждать ежегодно.

Получить статус социального предприятия могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, в которых трудятся социально незащищенные лица или которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины, культуры и т. д.

Также подать заявление на признание субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием можно онлайн в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.