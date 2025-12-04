Более 1 тыс заявок на лицензии на пользование недрами подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более одной тысячи заявок на получение права и оформление лицензии на пользование участками недр, содержащими подземные воды. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Для добычи подземных вод из уже имеющихся скважин и бурения новых нужна лицензия. Она удостоверяет право на пользование участком недр в определенных границах и выдается индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Услуга «Предоставление права и оформление лицензий на участки недр (подземная вода)» доступна в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Недра». Получить ее могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Услуга платная: стоимость оформления лицензии составляет 7,5 тысячи рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.