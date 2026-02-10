Более 1 тыс заявлений на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье в 2026 году

С начала 2026 года на портал госуслуг Московской области поступило свыше 1 тысячи заявлений на единовременную выплату к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Супружеские пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, могут получить единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Размер выплаты не зависит от дохода семьи. Подать заявление на получение пособия могут как сами юбиляры, так и их представители в течение года с даты юбилея.

Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам». Для оформления выплаты необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму, указав реквизиты для перечисления средств.

В дальнейшем к последующим юбилеям выплата будет назначаться автоматически, без необходимости подачи заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.