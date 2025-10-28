Более 1 тыс заявлений на аттестацию медиков подали на портале Подмосковья

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более одной тысячи заявлений на аттестацию медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Документы» — «Другое». Воспользоваться ею могут специалисты с профильным образованием, которые работают в системе здравоохранения Подмосковья.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы. После этого медработнику нужно будет пройти очно тестовый контроль знаний и собеседование.

Специалист может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. На присвоение более высокой квалификации можно претендовать через 2 года после получения предыдущей. Отметим, теперь срок рассмотрения заявлений сокращен с 75 календарных до 45 рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.