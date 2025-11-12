Более 1 тыс торговых палаток уберут в Подмосковье к 2026 году

В Московской области реализуется масштабная программа по переводу объектов розничной торговли, в первую очередь сельскохозяйственных рынков, из нестационарных торговых объектов (НТО) в современные капитальные строения. Процесс осуществляется в соответствии с законом Московской области «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области», который предписывает завершить переход к стационарной инфраструктуре к 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Одним из пилотных проектов в этой программе станет модернизация муниципального сельскохозяйственного рынка в поселке Михнево (Ступинский район). Инвестором проекта выступает ООО «СКН», которое направило ходатайство о предоставлении земельного участка под строительство нового торгового комплекса.

Ключевыми параметрами нового объекта станут возведение двух современных капитальных зданий общей площадью 1 950 кв. м, создание 60 оборудованных торговых мест, благоустроенная зона отдыха с зелеными насаждениями, современные места общего пользования, организация парковки и отдельной стоянки для общественного транспорта и создание 30 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 100 млн рублей.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время на участке расположен рынок с 61 нестационарным торговым объектом. Реализация инвестиционного проекта позволит перенести торговлю в комфортные и безопасные условия. Переход запланирован на 2026 год: в первом квартале будет осуществлен демонтаж 26 НТО, остальные 35 будут поэтапно ликвидированы до конца года.

Данный проект является наглядным примером комплексного подхода к модернизации торговой инфраструктуры региона, направленного на повышение качества обслуживания покупателей, создание цивилизованных условий для ведения бизнеса и улучшение внешнего облика населенных пунктов. Согласно общеобластному плану, до 2026 года предстоит демонтировать в общей сложности 1190 объектов нестационарной торговли, что знаменует новый этап в развитии розничной сети Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.