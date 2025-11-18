Более 1 тыс онлайн-заявок на подготовку техпаспорта помещения подали в Подмосковье

Более одной тысячи заявлений на подготовку технического паспорта объекта недвижимости подано на портале госуслуг Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Обновление технических данных необходимо при перепланировке или переустройстве помещения: после переноса коммуникаций, замены труб, смещения окон или проемов, изменения поэтажного плана и переноса перегородки.

Услуга «Подготовка технического паспорта» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Другое». Чтобы ее получить, нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы: заявку на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующую выписка из ЕГРН, полученную не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса, или документ, подтверждающий право собственности.

Отметим, теперь в услуге есть интерактивный календарь, благодаря которому можно самостоятельно выбирать дату и время выезда специалиста БТИ, а также автоматический расчет стоимости работ после указания характеристик объекта недвижимости. Оплатить счет можно прямо на региональном портале.

Услуга предоставляется платно. Стоимость определяется индивидуально, в зависимости от адреса и площади объекта недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.