Более 1 тыс обращений поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья

Главгосстройнадзор Московской области подвел итоги работы с обращениями граждан за первые три квартала 2025 года. Через портал «Добродел» в ведомство поступило 1002 обращения, 65 из них были решены в течение первых 48 часов, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего жителей интересовали вопросы законности строительства — 406 обращений. Среди главных тем также оказались нарушения содержания стройплощадок, вопросы хода строительства объектов и выполнение застройщиками обязательств перед дольщиками.

При этом больше всего обращений поступило из муниципалитетов:

г. о. Красногорск — 52;

г. о. Ленинский — 38;

г. о. Одинцовский — 21;

м. о. Истра — 17;

г. о. Мытищи — 14.

Инспекторы надзорного ведомства проработали каждый поступивший вопрос и проверили каждый сигнал. В случае подтверждения нарушений, застройщиков привлекли к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.