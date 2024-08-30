Более 1 тыс летних кафе открылись в Подмосковье с начала сезона

Веранды — это отличная возможность провести время за завтраком, сытным обедом или ужином на свежем воздухе. Всего в этом сезоне на территории Подмосковья открыли более 1 200 летних кафе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Таким образом, в летний сезон региональные заведения общественного питания увеличили количество посадочных мест свыше, чем на 20 тысяч единиц. В этом году больше всего летних кафе открылось в Одинцовском округе — 120 заведений предлагают возможность размещения на открытом воздухе, в Истре — 75, в Раменском — 56 объектов.

Несмотря на конец августа, сезон работы летних кафе в Подмосковье продолжается и завершится 1 ноября. Собственник должен выполнить демонтаж сезонного кафе не позднее 15 ноября.

В ведомстве уточнили, что всего в регионе работает свыше 8 тысяч предприятий общественного питания, из них порядка 5,3 тысяч — кафе и рестораны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.