Более 1 тыс детских игровых площадок выпускает предприятие в Домодедове

В Московской области уделяется большое внимание развитию детской игровой инфраструктуры и семейных досуговых зон на открытом воздухе. Этому способствуют производители качественного и современного оборудования, осуществляющие свою деятельность в регионе, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Одно из таких предприятий, посетили в ходе деловой поездки в Домодедово, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, глава города Евгения Хрусталева, президент городской торгово-промышленной палаты Валентин Усов и прокурор города Константин Сидоренко.

Реализованные проекты производителя детских игровых форм, базирующегося в Домодедове, можно встретить во многих городах страны. Игровые комплексы, созданные компанией, отличает яркость и оригинальность. Компания не ограничивается производством элементов исключительно для детского времяпрепровождения, здесь создаются комплектующие для ворк-аутов, парков, зон отдыха, спортивных стадионов. Особое внимание уделяется разработке инженерных решений для детей с ограниченными возможности, благодаря чему они могут проводить время на улице так же весело, как и их сверстники. При этом, производитель гарантирует безопасность эксплуатации спортивно-развивающего оборудования.

«Нашей компания уже более 20 лет. Мы производим не только серийные, но и совершенно уникальные вещи, воплощаем сложные задумки дизайнеров. У нас есть собственное конструкторское бюро и дизайнерский отдел. Мы наладили сотрудничество с рядом НИИ, и что, особенно ценно, обратную связь с потребителями», — рассказал генеральный директор компании Юрий Тимофеев

«Это производство полного цикла в Домодедове является ярким примером импортозамещения. Все, что здесь выпускается, производится с заботой о детях. В год компания выпускает более 400 крупных игровых комплексов (размером свыше 300 кв.м), и более 1000 небольших. Кроме массовой продукции, выполняются и индивидуальные заказы. Все производственные процессы роботизированы и автоматизированы. Опыт этого предприятия будет очень полезен в рамках действующей в регионе программы наставничества», — подытожила руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что задача властей региона — преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — отметил глава региона.