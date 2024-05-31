Более 1 тыс детей Подмосковья обучили правилам электробезопасности перед каникулами

Более 60 уроков электробезопасности провели специалисты «Россети Московский регион» в преддверии летних школьных каникул. В год 15-летия акции «Доброе электричество — детям» полезные знания получили уже свыше 1 тыс. учеников образовательных учреждений столицы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Детям рассказали про опасность электрического тока. Про правила обращения с электричеством в быту и поведения вблизи энергообъектов на улице. Предупредили об опасности рыбачить и запускать воздушного змея под ЛЭП, проникать в трансформаторные подстанции, залезать на опоры ЛЭП.

На уроках школьники получили не только теоретические, но и практические знания: освоили так называемый «гусиный» шаг — безопасный способ выбраться из зоны действия «шагового» напряжения, которая образуется в случае обрыва проводов ЛЭП. С помощью манекена специалисты компании продемонстрировали, как оказать первую помощь пострадавшему от удара электрическим током.

На уроках электробезопасности ребята получили возможность поближе познакомиться с профессией энергетика: примерить каску и диэлектрические перчатки, подержать в руках используемые в работе инструменты и приспособления.

Кроме этого, «Россети Московский регион» три раза продемонстрировали интерактивное шоу с фиксиками «Осторожно, электричество» в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Зрителями спектакля о правилах электробезопасности стали около 300 ребят.

Как ранее отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в Подмосковье большое внимание уделяется вопросам электробезопасности и, в частности, обучению детей правильному обращению с электричеством.

Так, ребят знакомят с основными правилами электробезопасности, объясняют, как читать предупреждающие знаки на трансформаторных подстанциях и опорах ЛЭП, чем опасны рыбалка и разведение костров, игры под ЛЭП и нарушение охранных зон электросетевых объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.