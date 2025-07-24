Более 1 тыс человек спасли работники «Мособлпожспаса» во II квартале 2025 г

В четверг в конференц-зале управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в городском округе Люберцы прошло совещание, на котором были подведены итоги деятельности Московской областной противопожарно-спасательной службы за второй квартал и первое полугодие текущего года. На мероприятии присутствовали начальник главного управления МЧС России по Московской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов, первый заместитель начальника Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Полетыкин, руководство аппарата управления и территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». Вел совещание начальник противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако доложил об оперативной обстановке, сложившейся на территории Московской области в отчетном периоде, и о выполнении задач пожарно-спасательными подразделениями.

«Во II квартале текущего года на территории Московской области произошло 4 чрезвычайных ситуации и около 14 тысяч происшествий, в том числе пожары, дорожные аварии, несчастные случаи в быту и на водных акваториях. Также на территории области произошло 102 природных пожара и 1777 возгораний сухой травы на площади 33,4 га. Пожарные и спасатели госучреждения участвовали в тушении 4733 пожаров, включая 21 крупный пожар по повышенному номеру, а также привлекались к работам по мониторингу паводковой обстановки, оказанию помощи населению на подтопленных в период паводка территориях в Коломенском и Луховицком городских округах. В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением неблагоприятных погодных условий в городских округах Талдом, Дмитров, Руза, Наро-Фоминск, Сергиев Посад в период с 2 по 6 мая к действиям по ликвидации последствий ЧС (распиловка поваленных деревьев, деблокировка автомашин, освобождение дорожной сети от поваленных деревьев, ликвидация заторов на автодорогах, очистка ЛЭП, оказание помощи в работе аварийным бригадам МОЭСК) привлекались ежедневно от 30 до 40 подразделений территориальных управлений № 1, 2, 4, 5, 6, 9, поисково-спасательных отрядов № 1, 2 (специализированных), служба оперативного обеспечения — всего от 120 до 211 человек и от 35 до 58 единиц техники ежедневно.

С началом купального сезона организован мониторинг 50 мест купания на водоемах Московской области в 21 городском округе. К мониторингу привлекаются до 90 человек личного состава, 32 единицы техники. Большая работа проведена по поискам людей, заблудившихся в лесной зоне на территории Московской области. Из общего числа 55 потерявшихся за второй квартал (из них 12 детей) с помощью спасателей и пожарных ГКУ МО «Мособлпожспас» найдено и выведено из лесного массива живыми

40 человек, из них 8 детей. В итоге действий пожарных и спасательных подразделений учреждения по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий во втором квартале пожарными и спасателями спасено и оказана помощь 1094 гражданам. Взрывотехниками ГКУ МО «Мособлпожспас» обезврежен 81 боеприпас, специалисты-газоспасатели провели 5 выездов на ликвидацию происшествий, связанных с радиационно-химическими загрязнениями, водолазами проведено 87 выездов на проведение водолазных работ, авиационной группой организовано проведение 45 вылетов БПЛА и привлеченных воздушных судов для мониторинга пожароопасной обстановки, обнаружено 84 очага возгорания. Спасатели-кинологи 14 раз участвовали в поиске потерявшихся в природной среде, выездными бригадами группы оказания экстренной медицинской помощи проведено 37 выездов для выполнения задач по предназначению, оказана медицинская помощь 20 гражданам», — сказал Анатолий Плевако.

Первый заместитель начальника ГКУ отметил территориальные управления, наиболее успешно справившиеся с задачами оперативной и служебной деятельности во втором квартале.

«Исходя из оценок основных показателей деятельности территориальных управлений силами и средствами и их структурных подразделений при проведении смотра-конкурса на «Лучшее территориальное управление силами и средствами» первое место заняло территориальное управление № 6 (Ногинское), второе место у территориального управления № 9 (Шатурского), на третьем месте территориальное управление № 11 (Коломенское)», — подытожил Анатолий Плевако.

Начальник главного управления МЧС России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов обозначил линию, которой планирует придерживаться новое руководство подмосковного главка, а также назвал основные моменты, на которых предстоит сосредоточиться подразделениям региональной и федеральной служб в совместной работе.

С докладами по своим направлениям деятельности выступили заместители начальника ГКУ МО «Мособлпожспас». Подвел итог совещания начальник госучреждения Геннадий Пестов.

«Считаю, что подразделения противопожарно-спасательной службы поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ и оказанию оперативной помощи населению Московской области в прошедшем квартале выполнили. Достигнутый уровень подготовки и готовности сил и средств ГКУ МО „Мособлпожспас“ позволяет решать поставленные задачи», — заключил Геннадий Пестов.

В рамках официального мероприятия состоялось награждение работников противопожарно-спасательной службы. За высокий профессионализм, большой вклад в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Московской области почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоено начальнику территориального управления № 1 Михаилу Кузнецову. Знаком «За заслуги» ГКУ МО «Мособлпожспас» награждены спасатель (старший смены) 207-й пожарно-спасательной части Василий Колчанов и спасатель этого же подразделения Максим Антошкин, спасшие 8 июля этого года с карниза балкона 5 этажа трехлетнего ребенка. Юбилейной медали «15 лет ГКУ МО «Мособлпожспас» был удостоен начальник караула отдельного поста 340-й пожарно-спасательной части Михаил Гвелесиани, задержавший хулигана, планировавшего совершить поджог.

В торжественной обстановке также были вручены кубки и грамоты победителям и призерам смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучшее звено газодымозащитной службы» ГКУ МО «Мособлпожспас» в 2025 году. За первое место награды получила сборная команда территориального управления № 5, за второе место — сборная территориального управления № 11 и за третье — газодымозащитники территориального управления № 6 и 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.

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