Более 1 тыс человек приняли участие в «Сретенских играх» в Королеве

В этом году «Сретенские игры» собрали более 1 000 участников, которые с энтузиазмом принимали участие в 16 разнообразных активностях. Посетители парвка могли попробовать свои силы в скалолазании, стрельбе в тире, дартсе, метании колышков, лазертаге, гиревом спорте и перетягивании каната. Также для всех желающих были организованы забавные состязания в беге в мешках и метании колец. Для прошедших этапы «Сретенских игр» были подготовлены сладкие медали, угощения и горячий чай.

Семейный турнир подарил радость и зрелище для каждого, ведь каждый мог найти занятие по душе. В рамках праздника также работал интерактивный павильон «Космос», где прошло много интересных мероприятий, включая акцию «Письмо солдату», фокусы и рисование. Завершился день семейным кинопросмотром, который собрал зрителей всех возрастов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.