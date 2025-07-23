Более 1 тыс человек поучаствовали в акции «Чистый лес» в Подмосковье в 2025 г

В Подмосковье проходит масштабная экологическая акция «Чистый лес», в которой на сегодняшний день приняли участие 1 032 человек, а это представители лесничеств, депутаты, сотрудники администраций, местные жители, волонтеры молодежных движений и экологических сообществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Такие акции не просто очищают лес — они объединяют людей, формируют экологическую культуру и сохраняют природу для будущих поколений. Благодаря усилиям активистов удалось привести в порядок лесные массивы площадью более 23 га. Было убрано неликвидной древесины и валежника более 425 куб. м, бытового мусора свыше 80 куб. м», — отметил председатель Комитет лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Топ-3 самых активных округа:

Химки — 200 волонтеров (1,3 га)

Мытищи — 160 волонтеров (2,5 га)

Орехово-Зуевский округ — 130 волонтеров (3,4 га)

Самые массовые мероприятия:

24 мая — Химки (200 участников), Мытищи (160), Орехово-Зуево (65);

18 июня — Коломна (85 волонтеров);

28 июня — Серпухов (70 участников).

Особые достижения:

Самый большой участок — Талдомский округ (3,5 га);

Самые дружные команды — Орехово-Зуевский г. о. (65+65 волонтеров на двух локациях);

Самый компактный, но важный участок — Волоколамск (0,5 га, 14 участников).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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