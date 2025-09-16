Более 1 тыс бойцов СВО прошли реабилитацию во флагманских центрах Подмосковья

В Московской области создано 3 флагманских реабилитационных центра для участников специальной военной операции: центр реабилитации «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Каждый из центров имеет свою специфику, команду профильных специалистов и современное оборудование для полноценной реабилитации наших бойцов. Восстановление и реабилитацию здесь прошли уже более тысячи участников спецоперации», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В центре реабилитации «Ясенки» акцент сделан на восстановление физических функций и психологическую поддержку участников СВО. Здесь используются инновационные методики, включая физическую терапию, занятия с психологами и лечение посттравматических проблем. Всего в центре реабилитации «Ясенки» доступно 11 реабилитационных программ. Помимо основных программ, здесь реализованы уникальные проекты среди которых: «Школа ходьбы на протезе» — восстановление до и после протезирования, «Активная коляска» — обучение навыкам пользования кресло-коляской, БРТ — это методика биорезонансной терапии, которая позволяет уравновесить в организме центральную нервную систему, в том числе снятие синдрома тревожности, болевого синдрома.

«Протэкс-Центр» предлагает широкий спектр услуг для бойцов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата. Компания «Протэкс-Центр» больше 30 лет производит протезы и ортопедические изделия из современных материалов и с «умной» прошивкой. Производство протезов, восстановление и адаптация — все этапы проходят здесь, в одном месте. Каждый протез делают индивидуально — сначала лечебно-тренировочный образец, а после тестов и регулировки выпускают сам протез. Курс рассчитан на 14 дней — протезирование, обучение, социальная и бытовая адаптация, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия и многое другое. Команда специалистов помогает каждому бойцу разработать индивидуальную программу восстановления.

Национальный центр реабилитации им. А. И. Мещерякова ориентирован на комплексный подход к реабилитации бойцов с нарушениями слуха и зрения. Уникальность данного центра состоит в том, что бесплатную реабилитацию проходят участники специальной военной операции со всех регионов России. Также они могут приехать с сопровождающим. Здесь акцент сделан на социальную реабилитацию. В центре обучают по 11 специальностям, из которых особо востребованы — мастер цифровой обработки, оператор колл — центра, сборщик жгутов, столяр, эксперт по доступной среде. Также есть уникальная возможность освоить навыки передвижения с белой тростью, обучиться жестовому языку и «слепому набору на компьютере».

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, участники специальной военной операции, получившие ранения различной тяжести, могут получить бесплатную реабилитацию в этих учреждениях.

Благодаря работе этих флагманских центров участники специальной военной операции получили возможность вернуться к полноценной жизни, восстановив здоровье и социальную активность. Реабилитация в таких учреждениях становится важным этапом на пути к социальной интеграции.

Записаться на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг по ссылке www.uslugi.mosreg.ru/services/12928.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.