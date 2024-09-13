Более 1 т гумгруза отправили из Реутова в Курск, Белгород и в зону СВО

1,3 т гуманитарного груза отправили из Реутова бойцам СВО и жителям пострадавших приграничных территорий. Собрали помощь в реутовском фонде социальной поддержки населения (ФСПН). Об этом сообщает пресс-служба администрации Реутова.

Как рассказала руководитель ФСПН Анна Бабалова, машина с грузом сперва отправится в Курск, затем в Белгород, а далее — «за ленточку».

«Собирали помощь в наших образовательных учреждениях, а также в «НПО Машиностроения» совместно с Союзом машиностроителей, которые объявили акцию «Всегда рядом». В Курск отправляем телевизоры, утюги, 400 кг макарон, 5 больших коробок чая. Мы собирали то, что просят. В Белгород мы везем груз нашим реутовским ребятам, которые там находятся», — пояснила она.

Анна Васильевна добавила, что бойцам всегда необходимы продукты питания, белье и носки. Также нужны РЭП, подавители дронов, бронежилеты, стройматериалы. Так, перед отправкой в ФСПН обратился реутовчанин, который служит на Херсонском направлении.

«Мы недавно помогли ему и его товарищам отстроить блиндаж, но в него попал фугасный снаряд. Теперь необходимо строить заново, а значит снова нужны стройматериалы», — сказала Анна Бабалова, добавив, что заявки поступают постоянно по телефону или через родственников.

Как отметил мобилизованный с позывным Балашиха, находящийся в отпуске в Реутове, помощь на фронте очень нужна.

«Мы часто передислоцируемся, приходится налаживать быт заново. Нас снабжают всем необходимым, но этого не всегда хватает. Нужны продукты, медикаменты, аптечки, окопные свечи и теплые вещи», — отметил он.

Следующую партию гуманитарного груза планируется отправить в октябре в район Сватово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.