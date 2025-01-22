Более 1 млрд рублей направят на выплаты родителям детей-инвалидов Подмосковья

В Подмосковье родители, имеющие детей-инвалидов, могут рассчитывать на ежемесячное денежное пособие в размере 7 901 рубль. Кроме того, если ребенок имеет III степень ограничения по самообслуживанию, семьям будет дополнительно предоставляться ежемесячная выплата в размере 18 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева подчеркнула значимость этой поддержки для семей, воспитывающих особенных детей. Она отметила, что в прошлом году более 7 тысяч родителей смогли получить ежемесячную выплату на ребенка-инвалида.

Пособие в размере 7 901 рубля предназначено для одиноких родителей и семей с низкими доходами. В свою очередь, семьи, в которых воспитываются дети с III степенью ограничения к самообслуживанию, получают сумму 18 тыс. рублей без необходимости учета их дохода.

В ведомстве отметили, что в текущем году на выплаты родителям детей-инвалидов будет направлено более 1 миллиарда рублей, что подчеркивает важность и приоритетность данной программы в социальной политике Подмосковья.

Семьи также получают ежемесячную федеральную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы в размере 10 тыс. рублей. С этого года расширен круг получателей и теперь эту выплату могут получить не только родители и опекуны, но и другие родственники, которые не работают и ухаживают за такими детьми. Также выплата теперь будет ежегодно индексироваться, первое повышение пройдет уже 1 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.