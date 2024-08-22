Более 1 млрд руб нужно возместить организаторам свалки в Богородском округе

Суд удовлетворил исковые требования Ногинской городской прокуратуры о возмещении суммы ущерба, нанесенного почвам в Богородском городском округе. Ранее в районе деревни Вишняково было зафиксировано незаконное размещение отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что непосредственным организатором нарушения стал отец гражданина, руководитель компании, который впоследствии привлек к незаконной деятельности собственного сына.

«Они организовали незаконный прием отходов, которые размещались в карьере, где ранее добывался песок. Тех, кто прибегал к их услугам, они заверяли, что действуют на основании лицензии, и впоследствии принятые отходы будут направлены на законные места размещения, чего, разумеется, не происходило. Таким образом, в карьере было захоронено более 1 млн куб. м мусора на общей площади свыше 83 тыс. кв. метров. По данным следственных органов, преступный бизнес принес организаторам свыше 17 млрд рублей», — сообщил Фирсов.

Экспертная организация исследовала свалку и рассчитала ущерб, нанесенный почвам, который превысил 1 млрд рублей. Теперь нарушителям предстоит его возместить.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.