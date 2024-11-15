Более 1 млн доз вакцины от бешенства диких животных разложили в Подмосковье

В Московской области завершился 3 этап раскладки оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных в рамках ежегодной работы по обеспечению эпизоотического благополучия. Так, с начала года для иммунизации диких плотоядных животных было разложено более 1 миллиона доз оральной вакцины против бешенства, которая представляет собой брикет-приманку из съедобных для животных продуктов, содержащий внутри контейнер с препаратом. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Контроль поедаемости осуществляется при помощи средств фотофиксации. Финальный 3 этап проводился осенью. Всего в этом году было обработано более 21 тысячи квадратных метров территорий, из которых 13 тысяч квадратных метров — с воздуха.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья дополнили, что с начала года в регионе было зафиксировано 6 случаев заболевания диких животных вирусом бешенства, что на 50% меньше, чем годом ранее.

Также ветеринары отметили, что вакцина безвредна для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Однако при обнаружении брикетов не стоит лишний раз брать их в руки или допускать поедание вакцины питомцем.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.