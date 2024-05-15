Более 1,9 тыс территорий в Подмосковье проверили на чистоту

Специалисты ГУСТ Московской области после майской генеральной уборки провели проверку содержания территорий по специальному чек-листу. Проверяли наведение порядка во дворах, точках общественного притяжения, а также содержание детских и контейнерных площадок, сообщила пресс-служба управления.

С начала месяца сотрудники ведомства посетили с проверкой 1 925 территорий: оценили качество уборки более 970 дворов, 752 общественных зон и свыше 200 внутриквартальных проездов. Для успешной сдачи коммунальным и управляющим организациям было необходимо выполнить все пункты чек-листа: убрать смет и мелкий мусор, устранить глубокие ямы, несанкционированные граффити, произвести покрасочные работы и прогребание газонов, отремонтировать игровые элементы на детских площадках, заменить песок в песочницах, привести в нормативное состояние фасады домов, приямки и отмостки, адресные таблички, а также контейнерные площадки.

Сейчас муниципалитеты продолжают предъявлять адреса под чек-лист. Например, в Орехово-Зуевском округе инспекторы уже приняли дворы на проезде Черепнина, дом 1, улице Володарского, дом 35, улице Красноармейская, дом 12, улице Крупской, дом 7. Также сданы общественные пространства: сквер по улице Якова Флиера, Центральный бульвар, сквер по улице Дзержинского, возле дома 47, парк в поселке Асюнино на улице Юбилейная, пешеходная зона набережной реки Клязьмы и другие локации.

Содержание дворов в городском округе Ступино в Приокском переулке, на проспекте Победы, улицах Октябрьская, Тимирязева, Акри, Есенина, Куйбышева, Андропова соответствует критериям чек-листа. Инспекторы территориального отдела № 3 также приняли Яблоневый сад в поселке Михнево, сквер им. В. Ф. Полякова, площадь Ленина, площадь Металлургов, территорию возле Обелиска погибшим воинам в селе Березнецово и в селе Шугарово.

В ГУСТ МО уточнили, что приемка территорий продлится до 30 мая. Однако, если инспекция чистоты выявит нарушения или несоответствие критериям чек-листа, локация возвращается на доработку до устранения всех замечаний в полном объеме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.