Более 1 500 объектов потребительского рынка убирают снег в Орехово-Зуевском округе
Фото - © Администрация Орехово-Зуевского городского округа
Более 1 500 магазинов, торговых центров и кафе Орехово-Зуевского округа 27 января начали уборку снега на своих территориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Уборка снега на объектах потребительского рынка Орехово-Зуевского округа организована поэтапно. Дворники очищают ступени, входные группы и пешеходные дорожки, а для парковок и крупных территорий привлекается механизированная техника по договоренности собственников со специализированными организациями.
Заместитель главы округа Ирина Говорова отметила, что работы ведутся по плану. Для очистки улично-дорожной сети, общественных пространств и дворов в округе задействуют более 200 единиц техники и 400 дворников.
Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и заверил, что снег будет убран со всех территорий по мере возможности.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.