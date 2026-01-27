сегодня в 16:06

Более 1 500 объектов потребительского рынка убирают снег в Орехово-Зуевском округе

Более 1 500 магазинов, торговых центров и кафе Орехово-Зуевского округа 27 января начали уборку снега на своих территориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка снега на объектах потребительского рынка Орехово-Зуевского округа организована поэтапно. Дворники очищают ступени, входные группы и пешеходные дорожки, а для парковок и крупных территорий привлекается механизированная техника по договоренности собственников со специализированными организациями.

Заместитель главы округа Ирина Говорова отметила, что работы ведутся по плану. Для очистки улично-дорожной сети, общественных пространств и дворов в округе задействуют более 200 единиц техники и 400 дворников.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и заверил, что снег будет убран со всех территорий по мере возможности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.