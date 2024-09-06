Боксер Алексей Папин проголосовал в первый день выборов

Действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC и бывший чемпион мира по версии IBF International в 1-м тяжелом весе Алексей Папин проголосовал в Реутове на выборах депутатов местного Совета депутатов.

«Пришел с отличным настроением — не так давно у меня прошел бой, который я выиграл. Надеюсь, что кандидаты, которых я выбрал, также одержат победу в этих выборах. И будут трудиться на благо нашего города, на благо нашего народа», — отметил Алексей Папин.

Организация выборов спортсмену понравилась. В первый день решил проголосовать, чтобы и пример всем показать, и гражданский долг выполнить.

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

У жителей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому или удаленно — с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.