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Бойцы ВС РФ закрепились и проводят зачистку в селе Плехово Курской области

Свыше 350 украинских военнослужащих погибли в ходе боевых действий в приграничных районах Курской области за последние четыре дня. Еще около 100 боевиков ВСУ сдались в российский плен, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие наносят удары по боевой технике и живой силе противника. На дорогах большое количество поврежденной техники, брошенной ВСУ.

В настоящее время бойцы ВС РФ закрепились и проводят зачистку в населенном пункте Плехово. Одновременно началось продвижение российских сил c другого фланга — в Кореневском районе.

С начала вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области киевский режим потерял свыше 17 тыс. человек живой силы, в том числе чемпион Украины по ММА Назария Гаврильца. Украинский спортсмен служил старшим оператором группы спецназначения ВСУ.