Бойцы водрузили российский флаг в населенном пункте Работино
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Военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области и водрузили там российский флаг, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
С помощью действий штурмовых групп и захвата опорных пунктов противника получилось установить контроль над населенным пунктом.
На опубликованных кадрах видно, как российские военные наносят точные удары с помощью FPV-дронов.
Также боевые действия сопровождались огнем из артиллерии.