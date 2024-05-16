сегодня в 16:04

Бойцы водрузили российский флаг в населенном пункте Работино

Военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области и водрузили там российский флаг, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С помощью действий штурмовых групп и захвата опорных пунктов противника получилось установить контроль над населенным пунктом.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные наносят точные удары с помощью FPV-дронов.

Также боевые действия сопровождались огнем из артиллерии.