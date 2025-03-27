Бойцы СВО встретились с членами организации «Дети войны» в Реутове

В Фонде социальной поддержки населения Реутова прошло торжественное мероприятие, организованное совместно с отделением Союзного общества инвалидов и активистами ветеранской организации «Дети войны». Встреча была посвящена 80-летию Победы и прошла в рамках проекта «Успех в единстве поколений», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали 120 человек, включая кадетов первой школы, которые поздравили ветеранов с предстоящей юбилейной датой — 80-летием Великой Победы. Благотворительная организация «Око любви» подготовила памятные подарки для участников.

Руководитель ФСПН Анна Бабалова подчеркнула, что в юбилейный год особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. В школах Реутова работают музеи, на мероприятиях которых ветераны Великой Отечественной войны делятся воспоминаниями о событиях 1941–1945 годов. Эти встречи играют важную роль в формировании гражданской ответственности у подрастающего поколения.

Председатель реутовской городской организации Всероссийского общества инвалидов Людмила Борзенкова напомнила, что 2025 год объявлен Президентом России Годом Защитника Отечества. Он станет символом уважения к подвигам всех, кто сражался за Родину в разные исторические периоды, включая участников специальной военной операции.

На встрече также присутствовали бойцы и участники Ассоциации ветеранов СВО. Они подчеркнули, что продолжают традиции, заложенные их предками в годы Великой Отечественной войны. В знак благодарности за гуманитарную помощь, которую жители Реутова неоднократно направляли на передовую, военнослужащие передали городу флаг Воздушно-десантных войск Российской Федерации. На нём оставили свои подписи бойцы 52-й артиллерийской бригады ВДВ, выполняющие боевые задачи в Херсонском направлении, а также в Курской, Запорожской и Донецкой областях.

«Наша ассоциация объединяет тех, кто с честью служил Отечеству. Мы стремимся не только сохранить память о подвигах, но и передать её молодому поколению — чтобы они знали, на каких ценностях стоит наша страна, — подчеркнул представитель Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко. — Традиции — это не просто слова. Это честность, которая ведёт к правде, доброта, которая спасает мир, и уважение к тем, кто защищает Родину».

Организация «Дети войны» объединяет людей, чьё детство прошло в тяжёлые военные годы. Многие из них пережили оккупацию, угон в трудовые лагеря и утрату близких. Сегодня участники движения продолжают встречаться, делиться воспоминаниями и передавать историческую правду молодежи.

Мероприятие стало важным символом преемственности поколений и напоминанием о том, что память о героях войны должна сохраняться и передаваться будущим поколениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.