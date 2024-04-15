Бойцы СВО восстанавливают координацию и баланс в подмосковном центре «Ясенки»

В Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» активно используется тренажер с БОС для восстановления координации и баланса «Баланс-Мастер», приобретенный министерством социального развития Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тренажер используется для лечения пациентов неврологического профиля и пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для реабилитации пациентов с травмами спинного и головного мозга. При использовании датчика движения и дополнительного программного обеспечения позволяет стимулировать мотивацию пациента интерактивными игровыми тренировками, а также отслеживать динамику его восстановления.

Занятия на тренажере «Баланс Мастер» под контролем инструктора по лечебной физкультуре Веры Николаевны Тихановой восстанавливают равновесие и подготавливают пациента к первому шагу.

Реабилитационные упражнения на «Баланс-мастере» выполняются в вертикальном положении. Исправляя ошибки, возникающие при передаче сигналов от мозга к мускулам, комплекс упражнений способствует адаптивному обучению организма правильным стереотипам движения.

«Ребята, поучившие травмы в зоне СВО, с удовольствием проходят реабилитацию на этом аппарате, а далее в школе ходьбы быстрее начинают делать первые самостоятельные шаги», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.