Бойцы СВО проходят реабилитацию с помощью комплекса «ФЛОУ» в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде начала работу программа реабилитации для бойцов специальной военной операции из различных регионов России. Для восстановления используется современный аудиовизуальный комплекс «ФЛОУ», который сочетает инновационные методы психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации.

Комплекс «ФЛОУ» основан на виртуальных программах, разработанных с участием неврологов, психиатров и клинических психологов. Эти технологии обеспечивают высокий терапевтический эффект, который сохраняется даже после завершения курса.

Виртуальная реальность и биологическая обратная связь помогают участникам СВО улучшить физическое и психологическое состояние, а также повысить качество жизни. Реабилитация проходит в поддерживающей атмосфере, что способствует быстрой адаптации к мирной жизни.

Записаться на курс можно через региональный портал госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.