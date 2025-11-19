Бойцы СВО познакомились с деятельностью обойной фабрики «Палитра» в Балашихе

Экскурсия по обойной фабрике «Палитра» для военнослужащих, участников СВО и членов их семей прошла 19 ноября. Мероприятие организовано в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостям экскурсии рассказали о работе на предприятии, условиях труда, обучении сотрудников, возможности дальнейшего трудоустройства.

«В нашей команде работают квалифицированные сотрудники. Если приходят люди, которые начинают с нуля, мы обучаем. У нас в компании есть своя система наставничества и мотивации, которые позволяют взять на работу новых сотрудникам без опыта, помочь им перенять опыт и освоить новую профессию», — рассказала руководитель кадровой службы Ирина Тарасова.

Также участники СВО смогли увидеть процесс производства обойной продукции и узнать о его особенностях.

Программа «Промышленный туризм» включает в себя организованные экскурсии по предприятиям, в рамках которых их участники знакомятся с производственными процессами, цехами, оборудованием, узнают о возможностях трудоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.