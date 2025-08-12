Бойцы СВО на уроке мужества в детском лагере Подольска рассказали о помощи людей

В Подольске участники СВО провели урок мужества для 80 воспитанников в возрасте от 7 до 15 лет в оздоровительном лагере «Ромашка».

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Павел Максимович, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков, бойцы специальной военной операции, представители профильных комитетов администрации округа.

Воспитанникам лагеря рассказали о важности профессии защитника Родины. Участники СВО поделились примерами из своей службы и вспомнили, как важна поддержка земляков на фронте и как много значат теплые письма и посылки ребят и их родителей.

«Наши бойцы защищают страну ради вашего светлого будущего. А ваша задача — хорошо учиться, быть верными себе и своей Родине», — подчеркнул Игорь Науменков.

Патриотическая программа «Успех V единстве поколений» направлена на сохранение памяти, объединение молодежи и старшего поколения, а также воспитание уважения к истории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.

