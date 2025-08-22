Бойцы СВО из подмосковного центра взяли «бронзу» на соревнованиях по футболу

В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что 21-22 августа в г. Рыбинск (Ярославской области) состоялись межрегиональные соревнования по футболу для слепых. Команда бойцов СВО из Центра им. А.И. Мещерякова приняла участие и заняла 3 место, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, бойцы, проходящие реабилитацию в Центре уже участвовали в спартакиаде в Мытищах и Казани. Однако на столь масштабные соревнования их пригласили впервые. Бронзу взяла команда из 5 участников СВО, с тотальной и частичной потерей зрения.

В ведомстве дополнили, что это достижение — не только результат упорного труда и тренировок, которые проходят в Центре им. А.И Мещерякова дважды в неделю, но и вдохновение для многих. Команда продемонстрировала невероятную силу духа, сплоченную работу и спортивное мастерство, преодолевая все трудности на своем пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов – очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации – опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», – сказал Воробьев.