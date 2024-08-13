Бойцы спецоперации получили брелоки-талисманы из Егорьевска

В Егорьевске мастерят и отправляют патриотические брелоки для бойцов СВО. В общественной приемной местного отделения «Единой России» сегодня наградили участников кружка «Мастерица» Рязановского отдела Михалевского КДЦ, передает пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель председателя Совета депутатов г. о. Егорьевск Александр Плотников вручил благодарность Любови Моисеенко и Владе Лабановой за активную гражданскую позицию и безвозмездную помощь военнослужащим.

Как рассказала Любовь Николаевна, деревянные брелоки в кожаной оплетке ребята выжигают своими руками. На каждом талисмане выгравированы слова «Своих не бросаем!». Там же нарисован российский флаг. Егорьевские активисты посылали брелоки на передовую уже два раза, и эта акция продолжится.

Очередная отправка помощи бойцам из Егорьевска состоялась накануне. В зону специальной военной операции отправили порядка 2,5 тонн груза. В сборе участвует весь округ, в том числе администрация муниципалитета, предприятия, общественные организации, родные и близкие бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.