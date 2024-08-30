Бойцы плетут из бисера в новом шоу от Одноклассников

В рамках проекта блогеры ОК получат шанс сразиться с именитыми российскими боксерами-профессионалами, участниками «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Чемпион мира по версии Международной боксерской организации Кевин Джонсон и действующий чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян поучаствуют в нестандартном испытании: на скорость создадут украшения из бисера для своих возлюбленных. Шоу «Брутальный бисер» снято в рамках конкурса креативных концепций «БлогШоу» от Одноклассников, его автором стала одна из победителей конкурса — блогер соцсети Ranisa.

По задумке автора, боксерам, которые окажутся в непривычной для себя среде, предстоит продемонстрировать свою волю к победе, изобретательность и сосредоточенность на поставленной задаче — те самые качества, которые так ценятся на ринге. А попутно «познать дзен» рукоделия, работая ниткой и бисером.

Готовые творения оценит сама Ranisa, ведущая и автор шоу. Ranisa стала одной из победительниц «БлогШоу» — конкурса креативных концепций собственного онлайн-шоу для блогеров Одноклассников.

Приз состязания — чек на сумму 100 000 рублей. Шоу эксклюзивно будет выходить в Одноклассниках в группе Ranisa авторские украшения.





