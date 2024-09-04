Бойцы группировки войск «Центр» взяли в плен семерых украинских боевиков в ДНР

По данным командира роты с позывным Виктор, во время боя за один из населенных пунктов ДНР российским военнослужащим удалось захватить четверых бойцов ВСУ. В том числе в плен попал командир отделения.

Затем взяли еще троих пленных. Это управление роты: старшина, фельдшер и командир. По словам последнего, его роту раскидали по бригадам из-за нехватки людей. У него в подчинении осталось восемь человек.

Захваченный в плен командир роты противника во время допроса также указал данные о расположении украинских войск, благодаря этому дальнейшее продвижение ВС РФ получилось продолжить без потерь.

По словам командира мотострелковой роты Героя России с позывным Поэт, российские военнослужащие зашли в тыл противника и окружили его. Солдаты ВСУ выходили на позиции, думая, что там сидят их сослуживцы, а на самом деле их встретили отечественные бойцы и захватили в плен.

Кроме того, во время освобождения населенных пунктов в ДНР бойцы группировки войск «Центр» уничтожили множество единиц военной техники противника.