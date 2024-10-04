Бойцы бригады «Терек» рассказали о службе по контракту на СВО и помощи их семьям

Ежедневно в подмосковной Балашихе добровольцы подписывают контракты с Минобороны и отправляются в зону проведения СВО для защиты своих близких и родной страны. Бойцы бригады «Терек» рассказали, как приняли решение пойти на фронт, а также поделились тем, какую помощь получают их семьи от государства.

«Служил в Генеральной прокуратуре замначальника управления. У меня классный чин — старший советник юстиции, что соответствует полковнику. Но сюда я пришел именно рядовым бойцом, чтобы отдать долг Родине», — рассказал врио начмеда батальона с позывным Скрипт.

Все бойцы получают положенные выплаты от государства, а их семьи — дополнительную социальную поддержку.

«При поступлении на службу получил региональные выплаты от главы республики. Плюс статус ветерана боевых действий, льготные основания на оплату ЖКХ в размере 50%. Выплаты ежемесячные по статусу ветерана боевых действий и заработная плата. Весь соцпакет, предоставляемый государством, он реализуется в полном объеме», — рассказал заместитель командира отряда по военно-политической работе с позывным Юрист.

Главная мотивация добровольцев — защита Отечества и безопасность будущего своих родных и близких. Военнослужащие мечтают о времени, когда все будут уверены в завтрашнем дне, и всеми силами приближают его к реальности.

«Я считаю, что мы должны доказывать свою любовь к Родине не только словами, но и делами. И поэтому я посчитал необходимым приехать сюда. Она — Россия — будет сильная. С четко выраженными национальными интересами. Сплоченная», — подчеркнул Скрипт.

Заместитель начальника штаба с позывным Проповедник отметил, что пошел служить по контракту, чтобы каждая семья, каждый ребенок, каждая мать, каждый отец — все приобрели абсолютную уверенность в завтрашнем дне. Что у них все будет спокойно и благополучно.

«Сейчас в том числе, я считаю, мы боремся именно за это», — подчеркнул Проповедник.

Государство видит преданность своих защитников и не может остаться в стороне, пока они оберегают родную землю от противника. Семьи военнослужащих находятся под опекой страны. Дети бойцов ВС РФ получают в лучших вузах страны льготные места для обучения. Дети раненных или погибших участников СВО могут поступить для получения высшего образования без вступительных экзаменов.

Бойцы СВО и их семьи могут получить льготную ипотеку на покупку нового жилья. В таком случае действует накопительно-ипотечная система, когда жилье военных частично оплачивается с использованием госсредств.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий как сейчас, так и в будущем.

Все, кто хочет пойти на службу, могут обратиться в специализированный центр отбора контрактников по адресу в подмосковной Балашихе по адресу Восточное шоссе, владение 2. Для уточнения подробной информации можно связаться с пунктом отбора бойцов по телефону: 8 (495) 990-77-77.

Балашихинский центр отбора бойцов многофункционален. Будущие контрактники получают комфортное жилье, полноценное питание, а также возможность пройти медицинское обследование и получить необходимую помощь от узких специалистов — юристов, нотариусов, банковских работников и представителей других важных сфер жизни.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.